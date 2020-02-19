https://static.news.ru/photo/6d602880-587c-11ea-b5c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frans Lanting/Global Look Press

Представители ВЦИОМа обнародовали данные опроса россиян относительно глобального потепления. В исследовании приняли участие 1600 респондентов из 80 регионов России. Оказалось, что 40% россиян не верят в серьёзность проблемы глобального потепления, а 52% признают: глобальное потепление — серьёзная проблема.

Дальнейшие исследования показали, что большинство россиян далеки от экологических проблем. Так, 76% опрошенных заявили, что не готовы переплачивать за топливо, если средства пойдут на внедрение альтернативных источников энергии.

Как ранее писал NEWS.ru, Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) обнародовало фотографии тающих ледников в Антарктиде.