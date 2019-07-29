https://static.news.ru/photo/853ec872-9c3d-11e9-91b1-fa163e074e61_1024.jpg Фото: cikrf.ru/Global Look Press

Председатель профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева, являющаяся личным врачом оппозиционера Алексея Навального, не исключила, что политика, доставленного из СИЗО в 64-ю больницу в Москве, могли отравить.

Вместе с коллегой, терапевтом и кардиологом Ярославом Ашихминым, медики попытались провести осмотр Навального, но их не допустили, заявив, что он находится под арестом.

По словам Васильевой, запретила проведение осмотра оппозиционера лично главный врач больницы Ольга Шарапова — депутат Мосгордумы от «Единой России».

При этом медики смогли увидеть Навального через открытую дверь и предположить, что его состояние может быть вызвано отравлением.

Мы не можем исключить токсическое повреждение кожи и слизистых неизвестным химическим веществом с помощью некоего «третьего лица», — написала Васильева на своей странице в Instagram.

Медик призвала провести судебно-медицинскую и химическую экспертизы. Кроме того, она сообщила «Дождю», что футболку и волосы Навального взяли для проведения независимой экспертизы в Европе.

В камере с ним было ещё 5 человек, ели и пили всё тоже самое, с ними всё хорошо, — написала адвокат оппозиционера Ольга Михайлова на своей странице в Facebook.

Симоновский суд Москвы назначил Навальному административный арест на срок 30 суток за «повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, шествия» по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ.

Ранее News.ru писал о том, что Алексей Навальный доставлен в 64-ю городскую больницу из изолятора временного содержания с острой аллергической реакцией, сильным отёком лица и покраснением кожных покровов. Об этом рассказала пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш.