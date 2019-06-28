Депутат Госдумы Виталий Милонов направил министру труда Максиму Топилину обращение (есть в распоряжении News.ru), в котором предложил увеличить число дней ежегодного оплачиваемого отпуска с 28 до 31.

По словам парламентария, в российском обществе сейчас дискутируют о нормах труда, количестве рабочих и выходных дней, о защищённости наших соотечественников в части трудовых отношений.

Однако участники диалога упускают такую важную составляющую как ежегодный оплачиваемый отпуск. Тогда как многие граждане сожалеют о скоротечности отпускных дней: для жителей России, не богатой тёплыми месяцами, невозможно восстановить свои силы за такой короткий срок.

Милонов отметил, что пока вопрос о сокращении рабочей недели ещё находится на стадии общественного обсуждения, было бы целесообразно увеличить количество дней ежегодного оплачиваемого отпуска.

К примеру, увеличение дней отпуска до 31 не повлекло бы негативных последствий для экономики страны. Более того, стоило бы также рассмотреть возможность дополнительного увеличения отпуска для тех граждан, которые имеют детей — за каждого ребёнка до 18 лет по 2 дня дополнительного оплачиваемого отпуска, — говорится в обращении.

Предлагаемая мера помогла бы поднять жизненный и трудовой тонус работоспособного населения и положительно повлияла бы на социальную обстановку внутри страны, заключил депутат.

Ранее сервис OneTwoTrip опубликовал результаты опроса пользователей. Более половины (55,3%) из них убеждены, что предусмотренных в Трудовым кодексом 28 дней отпуска в году недостаточно для полноценного отдыха. Однако 27,5% участников опроса довольны действующей нормой.

В европейских странах длительность оплачиваемого отпуска чаще всего составляет 28-30 дней. Аналогично россиянам отдыхают в Великобритании, Латвии, Литве и Ирландии. На два отпускных дня больше предоставляется жителям Франции и Испании. В Финляндии гражданам дают возможность взять оплачиваемый отпуск максимум до 38 дней.

У работников в Азии же отпуск значительно короче. В Таиланде и Сингапуре отдыхают шесть и семь дней соответственно. В США же продолжительность отпуска определяется по договорённости с работодателем. По статистике 10 дней оплачиваемого отпуска предоставляют 77% компаний Америки.

Как рассказал секретарь Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков, данную инициативу следует оформить в виде законопроекта.

Если у депутата есть такая идея, он может её оформить в виде законопроекта, и она будет вынесена на заседание Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Дальше будем смотреть, согласятся ли на это работодатели и правительство. Данную идею нужно увидеть. Может быть, она сопряжена с какими-то дополнительными условиями. Александр Шершуков секретарь Федерации независимых профсоюзов России

Психолог, кандидат социологических наук Анетта Орлова полагает, что увеличение отпуска на три дня может сыграть свою роль. Поскольку человек тратит время на дорогу до места отдыха и обратно.

Сейчас принято дробить отпуск. Нужно некоторое время, чтобы наш мозг понял, что он существует не в режиме работы, а в режиме отдыха. Только тогда, когда он перестраивается, он начинает отдыхать. Так как сегодня никто не даёт целиком отпуск, то его берут дважды и это максимум две недели. Остаётся очень мало времени для того, чтобы человек мог действительно почувствовать, что он отдыхает. Анетта Орлова психолог, кандидат социологических наук

Психолог также поддержала идею депутата о предоставлении двух дополнительных дней отпуска имеющим несовершеннолетнего ребёнка: у таких людей бывают связанные с детьми мероприятия, когда требуется их присутствие. Для родителей это чревато стрессом — порой приходится брать дни за свой счёт.

В свою очередь, по словам доктора психологических наук Оксаны Защиринской, многие клиенты после праздников жалуются на ухудшение психического здоровья или отношений с другими людьми.

Опять таки, когда родители уезжают с детьми в отпуска, то говорят, что длительное пребывание с ребёнком так же их изматывает. У нашего населения вызывают напряжение длительные уходы в праздники. Очень трудно потом восстанавливаться, опять включаться в работу. Оксана Защиринская доктор психологических наук

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев не исключил возможности перехода экономики к четырёхдневной рабочей неделе. Такое заявление он сделал во время Международной конференции труда. Глава кабмина полагает, что сокращение рабочего времени станет возможным благодаря технологическому прогрессу. Он также считает, что это увеличит эффективность труда.

Однако опрос ВЦИОМ показал, что почти половина (49%) респондентов не поддерживает перспективу введения четырёхдневной рабочей недели. Лучше всего отнеслись к высказанной премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым идее молодые люди (39%), жители Москвы и Петербурга (36%) и других городов-миллионников (34%).

Граждане опасаются главным образом вероятного уменьшения заработной платы (89%). Положительное влияние большего количества свободных дней на состояние здоровья отметили 42% опрошенных.