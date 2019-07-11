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Украинские участники телемоста «Надо поговорить» свяжутся 12 июля с телеканалом «Россия 1» с помощью видеозвонка.

Все участники с украинской стороны будут выходить в эфир по Skype, — сообщили в пресс-службе ВГТРК, отметив, что разговор будет идти по изначальному плану и не коснётся политической тематики.

В московскую студию планируют пригласить видных деятелей культуры, науки, искусства и спорта. В центре беседы будут отношения российско-украинских семей, как разделённых политической ситуацией, так и продолжающих общение, информирует ТАСС .

Ранее News.ru писал, что телеканал «Россия 1» проведёт телемост «Надо поговорить». Ведущими прямого эфира станут Андрей Малахов и Мария Ситтель.