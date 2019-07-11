https://static.news.ru/photo/765b313c-a3f0-11e9-9f9e-fa163e074e61_1024.jpg Ньюсрум первой студии программы Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Телемост «Надо поговорить» между Россией и Украиной проведёт телеканал «Россия 1».

Ведущими прямого эфира станут Андрей Малахов и Мария Ситтель, сообщили в пресс-службе ВГТРК.

Состоится телемост 12 июля, а гостями станут деятели науки, кино и спорта двух стран. Планируется, что в эфир выйдут и обычные семьи, которые проживают на территории России и Украины.

Среди них будут те, кто последние семь лет поддерживали отношения и кто возобновит их в эфире, — уточнили в пресс-службе.

Ранее о том, что телемост состоится 12 июля, заявил член политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» депутат Верховной рады, владелец украинского телеканала NewsOne Тарас Козак на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. По его словам, украинцы смотрят российские передачи по спутнику и хотят обсудить правду, писал News.ru.