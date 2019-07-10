https://static.news.ru/photo/a7453c04-a326-11e9-a5b0-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Gordonua.com

Телемост Россия-Украина состоится на российском телевидении.

Об этом сообщил член украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», владелец канала NewsOne Тарас Козак в ходе встречи с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым. Телемост пройдёт 12 июля.

Он в пятницу состоится на российском телевидении, — заявил Козак.

Ранее News.ru писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский, комментируя ситуацию с телеканалом NewsOne, заявил, что «люди с пророссийскими взглядами» не могут монополизировать телевизионное пространство, сообщила пресс-служба лидера страны.