https://static.news.ru/photo/cbec62ce-9cbb-11e9-98d4-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Пресс-служба Сбербанка

Сбербанк направит 39 млрд рублей на обновление спорткомплекса «Олимпийский». Финансовая организация одобрила выделение кредита ГК «Киевская площадь» сроком на 10 лет.

Реконструкция вдохнет в СК «Олимпийский» вторую жизнь и сделает его жемчужиной европейского масштаба. Мы все являемся свидетелями того, как стремительно совершенствуется сегодня городская инфраструктура, — рассказал News.ru вице-президент ПАО Сбербанк — председатель Московского банка Вячеслав Цыбульников.

По замыслу авторов проекта, спортивная направленность объекта сохранится. В комплексе планируют оборудовать плавательный и прыжковый бассейны, аквапарк, зону пляжных видов спорта и даже дайвинг-центр. Для любителей острых ощущений будет построен центр экстремального отдыха. В разработке проекта принимала участие сингапурская компания «DP Architects».