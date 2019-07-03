Сбербанк направит 39 млрд рублей на обновление спорткомплекса «Олимпийский». Финансовая организация одобрила выделение кредита ГК «Киевская площадь» сроком на 10 лет.
Реконструкция вдохнет в СК «Олимпийский» вторую жизнь и сделает его жемчужиной европейского масштаба. Мы все являемся свидетелями того, как стремительно совершенствуется сегодня городская инфраструктура, — рассказал News.ru вице-президент ПАО Сбербанк — председатель Московского банка Вячеслав Цыбульников.
По замыслу авторов проекта, спортивная направленность объекта сохранится. В комплексе планируют оборудовать плавательный и прыжковый бассейны, аквапарк, зону пляжных видов спорта и даже дайвинг-центр. Для любителей острых ощущений будет построен центр экстремального отдыха. В разработке проекта принимала участие сингапурская компания «DP Architects».