https://static.news.ru/photo/83635b52-91ad-11e9-b26c-fa163e074e61_1024.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент Владимир Путин сможет при необходимости связаться с главами регионов, министрами и членами правительства в ходе прямой линии, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, в целом мероприятие пройдёт в классическом формате с акцентом на содержание и на то, чтобы ответить на максимальное число вопросов граждан.

Вице-премьер Татьяна Голикова, министр науки и высшего образования Михаил Котюков и министр просвещения Ольга Васильева, члены кабмина, а также главы ряда регионов уже выразили готовность в случае необходимости ответить на вопросы главы государства по видеосвязи, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что эксперты назвали темы, которые станут главными на предстоящей прямой линии с президентом Владимиром Путиным. По их мнению, приоритетными для российского лидера будут вопросы реализации нацпроектов, пенсионного обеспечения и международная проблематика.