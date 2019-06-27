https://static.news.ru/photo/08f6bfee-98f1-11e9-87ed-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Paul Zinken/Global Look Press

Известная американская актриса и модель Памела Андерсон обвинила защитника «Марселя» и сборной Франции по футболу Адиля Рами в домашнем насилии.

Часто Адиль был жесток ко мне. Прошлым летом он протащил меня за волосы, потому что я его оставила одного в отеле. Он меня преследовал тем летом в Лос-Анджелесе и Сен-Тропе, — приводит слова Андерсон RMC Sport.

Андерсон и Рами начали встречаться в 2018 году. Недавно глянцевые СМИ сообщили, что пара рассталась.

Ранее сообщалось, что бразильский футболист Неймар дал показания по делу об изнасиловании в полиции, куда прибыл на кресле-каталке, так как получил травму. Помимо изнасилования, бразильцу вменяется киберпреступление, потому как, по версии следствия, он якобы выложил фотографии модели в Интернет.