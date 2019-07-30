Министерство обороны направит авиационную группировку для тушения лесных пожаров в Красноярском крае. Такое поручение ведомство получило от президента Владимира Путина.
В ближайшие часы в Сибирь отправятся 10 самолётов ИЛ-76 и 10 вертолётов, оборудованных специальными водосливными устройствами.
Сейчас экипажи получают инструктаж и завершают предполётную подготовку. Эти пилоты неоднократно участвовали в тушении природных пожаров в разных регионах России и имеют соответствующие опыт и квалификацию, подчеркнули в оборонном ведомстве.
Как писал News.ru, глава государства поручил Минобороны подключится к тушению огня после того, как рассмотрел доклад по ситуации с лесными пожарами, предоставленный главой МЧС Евгением Зиничевым.
Помимо этого, до особого распоряжения сохранится группировка вооружённых сил в Иркутской области.
По данным на 31 июля, в России остаются активными 147 лесных пожаров на площади 107,1 тысячи гектаров.