https://static.news.ru/photo/cf13146a-a23e-11e9-94ab-fa163e074e61_1024.jpg Сергей Лавров Фото: Сергей Булкин/News.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского о проведении в Минске саммита с участием представителей России, Украины и США.

Наверное, когда речь идёт о серьёзных предложениях, они делаются сначала по дипломатическим каналам, а не публично через Facebook, — заявил Лавров во время пресс-подхода по итогам переговоров СМИД ОБСЕ.

Глава МИД подчеркнул, что Москва готова рассмотреть конкретные предложения в том случае, если они помогут выполнить резолюцию Совета безопасности, утвердившую Минские договорённости, «а не подменять эту резолюцию и сами Минские договорённости», сообщает корреспондент News.ru.

8 июля Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину обсудить в Минске вопросы, связанные с Крымом и Донбассом, в присутствии президента США Дональда Трампа, премьера Великобритании Терезы Мэй, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона. Предложение Зеленского о проведении саммита в Минске поддержал президент Белоруссии Александр Лукашенко, писал News.ru.