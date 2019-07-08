https://static.news.ru/photo/6b11e3ca-a193-11e9-8a89-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Hennadii Minchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вашингтон одобряет инициативу президента Украины Владимира Зеленского по возобновлению минского процесса.

Об этом заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер. По его словам, украинский лидер намерен заставить Россию выполнять минские соглашения. Он подчеркнул, что украинская сторона выполняет свои обязанности насколько это возможно, передаёт РИА Новости .

России необходимо добиться реального, устойчивого прекращения огня, вывести тяжелые вооружения и личный состав и распустить созданные ею незаконные вооруженные формирования, — заявил Волкер.

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник предложил российскому коллеге Владимиру Путину обсудить вопросы, связанные с конфликтом в Донбассе и присоединением Крыма к РФ, в Минске при участии глав США, Великобритании, ФРГ и Франции.

Ранее News.ru писал о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал предложение украинского лидера Владимира Зеленского о проведении встречи с Владимиром Путиным и коллегами из Франции, Германии, Великобритании и США в Минске.