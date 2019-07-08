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8 июля председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и автор аналитической программы «Постскриптум» Алексей Пушков поддержал решение Государственной думы рассмотреть вопрос о запрете поставок из Грузии вина и минеральной воды. Об этом он написал в своём Twitter.

Ранее Пушков отмечал, что властям Грузии стоит винить в приостановке потока российских туристов своих же гражданам, устраивающих беспорядки. Сенатор также порекомендовал выразить претензии президенту Грузии Саломе Зурабишвили. Как сообщал News.ru,...