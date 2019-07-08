Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал предложение украинского лидера Владимира Зеленского о проведении встречи с Владимиром Путиным и коллегами из Франции, Германии, Великобритании и США в Минске.
Эта позиция неизменна — и заключается она в том, что нельзя смотреть друг на друга через прицел орудий, нужно садиться и решать проблемы, которых накопилось немало, — говорится в сообщении пресс-службы президента Белоруссии, сообщает РИА Новости.
Зеленский предложил Путину провести встречу в Минске. Киевские власти намерены обсудить вопросы, связанные с Крымом и Донбассом, в присутствии президента США Дональда Трампа, премьера Великобритании Терезы Мэй, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона.
Как ранее писал News.ru, министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск готов обеспечить встречу по урегулированию ситуации в Донбассе.