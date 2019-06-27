https://static.news.ru/photo/47fce310-8732-11e9-9ba7-fa163e074e61_1024.jpg Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Западные журналисты поинтересовались у российского президента Владимира Путина, как он относится к представителям секс-меньшинств и вообще к людям нетрадиционной сексуальной ориентации.

По мнению президента России, наличие таких людей на планете имеет место быть, и с эти необходимо обязательно считаться, не забывая, в первую очередь, и о традиционных ценностях, таких как семья и материнство.

Мы ничего против никого не имеем. Но нельзя за этим забывать и культуру, и традиции, и традиционные устои семей, которыми живут миллионы людей коренного населения, — сказал Путин.

Российский президент добавил, что Россию на Западе ошибочно записали в «страну гомофобов». В то время, как представителей ЛГБТ-сообщества в РФ никто не притесняет.

Нас и так делают гомофобами и так далее. А мы ничего не имеем против людей нетрадиционной сексуальной ориентации. Дай бог здоровья, пусть живут так, как считают нужным, — сказал Путин в интервью FT.

Ранее Владимир Путин признался, что считает президента США Дональда Трампа талантливым человеком, но не все, что тот делает на своём посту, близко главе России, писал News.ru.