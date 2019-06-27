https://static.news.ru/photo/a0b52eba-990f-11e9-889f-fa163e074e61_1024.jpg Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (слева) на совместной пресс-конференции по итогам встречи в Хельсинки, июль 2018 Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

В преддверии встречи на саммите G20 в Осаке президент России Владимир Путин поделился своим мнением о методах работы своего американского коллеги Дональда Трампа.

По словам главы Российского государства, он считает президента США талантливым человеком, но не всё, что тот делает на своём посту, близко главе России. В то же время, считает Путин, главное, чтобы Трамп выполнял свои обещания, данные избирателям.

Господин Трамп не является карьерным политиком. Я не принимаю многие из его методов, когда дело доходит до решения проблем. Но знаете ли вы, о чём я думаю? Я думаю, что он талантливый человек, он очень хорошо знает, что его избиратели от него ожидают, — сказал Путин в интервью изданию FT.

Ранее Владимир Путин признался, что не ждёт от предстоящего саммита G20 в японском городе Осака каких-либо прорывных решений или договорённостей, писал News.ru.