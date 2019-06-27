https://static.news.ru/photo/26147bec-990b-11e9-afdf-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Du Xiaoyi/XinHua/Global Look Press

Российское руководство не ждёт каких-либо прорывных решений или заключения знаковых соглашений на саммите G20 в Японии.

Об этом в интервью журналистам FT заявил президент РФ Владимир Путин.

В современных условиях трудно ждать каких-то прорывных решений, судьбоносных решений, на это вряд ли можем сегодня рассчитывать, — сказал Путин.

Тем не менее, как подчеркнул российский лидер, всегда есть надежда на то, что в ходе общих дискуссий, двусторонних встреч удастся сгладить имеющиеся противоречия и создать фундамент, основу для позитивного движения вперёд.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, с кем на саммите G20 в Японии у Владимира Путина запланированы переговоры, писал News.ru.