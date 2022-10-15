Журналист «Известий» пострадал при обстреле ДНР Журналист «Известий» Кулага был контужен при обстреле в Бахмутском районе ДНР

Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Корреспондент «Известий» Денис Кулага пострадал при обстреле в ДНР. Грузовик со съемочной группой попал под обстрел в Бахмутском районе республики, в результате журналист получил контузию. Об этом говорится в Telegram-канале «Известий».

Грузовик «Урал» со съемочной группой попал под обстрел. Автомобиль сдал в сторону и налетел на противопехотную мину. У Кулаги контузия, его оператор не пострадал, — говорится в сообщении.

Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что наступает переломный момент в ходе спецоперации на территории региона. По его словам, интенсивность обстрелов ДНР снизилась благодаря ответным ударам России.

Также Пушилин сообщил, что систему ПВО в ДНР усиливают с учетом поставок западного вооружения ВСУ. Тогда он выразил мнение, что западные страны все более явно становятся участниками конфликта.