Живодеров приговорили к исправительным работам за зарубленную хаски Иркутских живодеров приговорили к полутора годам исправительных работ за зарубленную хаски

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

В Иркутской области двум жителям Малой Еланки вынесли приговор за жестокое убийство хаски, которая проживала у их соседки. За зарубленное животное злоумышленникам назначили 1,5 года исправительных работ с удержанием 10% от дохода в счет государства. Хозяйка убитой собаки в беседе с «КП — Иркутск» рассказала, что считает такое наказание слишком мягким, она планирует подавать апелляцию.

Вину убийцы свою признали. Суд им дал 1,5 года исправительных работ. Но мне этого мало: я хочу, чтобы они попали в тюрьму. Как только решение вступит в законную силу, будем подавать апелляцию, — пояснила женщина.

По ее словам, хаски изначально принадлежала ее дочери, но после рождения ребенка было принято решение перевести питомца к подруге в Малую Еланку. Там хаски выкрали живодеры и записали на видео то, как расправились с соседским питомцем. Когда видео попало в интернет, виновные объяснили, что животное якобы забежало на их участок и укусило котенка. Из-за этого живодеры решили жестоко убить собаку.

В Нижнем Тагиле волонтерам ранее удалось спасти собаку, вызволив ее из квартиры треш-стримера. Поводом для этого стал видеоролик из прямой трансляции, на котором местный житель бьет кулаками овчарку по морде и телу.