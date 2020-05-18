Жителя Сочи оштрафовали за «догонялки» с Росгвардией

https://static.news.ru/photo/d5470300-9905-11ea-a5df-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Павел К., ставший известным на всю страну из-за бегства из сочинского обсерватора, оштрафован на 15 тысяч рублей за свою выходку. Сотрудники Росгвардии сочли поступок провокацией.

Да, в суде. Суд вынес приговор: 15 тысяч штрафа и трое суток ареста, — приводит слова молодого человека портал Life.

Мужчина без разрешения покинул помещение и заставил силовиков гоняться за собой по территории учреждения.

Действие развернулось во дворе гостиницы «Бархатные сезоны». Её временно превратили в обсерватор. Юноша, игнорируя карантин, вышел на улицу. К нему подошёл сотрудник и предложил вернуться в здание. Но гражданин начал от него убегать. Сделав один круг, Павел вернулся в отель.

На сегодняшний день COVID-19 заразились 4,8 млн человек, более 316 тысяч скончались. В России выявили 290 678 пациентов, умерли 2722 гражданина, поправились 70 209.

Ранее NEWS.ru сообщал, что профессор РУДН Ирина Карабулатова, уже год из-за проблем со здоровьем прикованная к постели, была оштрафована на 4000 рублей за нарушение режима самоизоляции на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Причиной денежного взыскания с преподавателя стало отсутствие приложения «Социальный мониторинг».