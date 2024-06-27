Жительница Воронежа прожила всего неделю после падения на нее дерева

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Воронеже скончалась 19-летняя девушка, на которую неделю назад упало дерево в центре города, сообщает региональное управление Следственного комитета. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности граждан.

Следователи считают, что виновником смерти являются лица, ответственные за вырубку деревьев в городе. Инцидент произошел 21 июня, тогда в городе бушевал штормовой ветер с порывами до 23 метров в секунду. В Сети распространилось видео, как на улице Орджоникидзе на прохожую падает огромная ветка.

В результате удара девушка получила телесные повреждения, с которыми была госпитализирована в больницу. Несмотря на своевременно оказанную квалифицированную медицинскую помощь, потерпевшая скончалась, — сказано в публикации.

20 июня департамент здравоохранения Москвы сообщил, что в столице из-за урагана были госпитализированы 18 человек, трое из них в тяжелом состоянии. Среди них четыре ребенка. Еще два человека погибли.

В первом смертельном случае дерево упало из-за сильного ветра и придавило насмерть прохожего. ЧП произошло на Ивановской улице. Прибывшие на место медики констатировали смерть пострадавшего. Второй человек погиб из-за того, что на него обрушились строительные леса. ЧП произошло в Басманном районе.