Стало известно о второй жертве обрушившегося на Москву «Эдгара» Число погибших при урагане «Эдгар» в Москве выросло до двух

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Из-за непогоды в Москве погиб второй человек, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. На москвича обрушились строительные леса.

ЧП произошло в Басманном районе. Также эту информацию подтверждает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

По данным Telegram-канала Mash, сильный ветер снес конструкции, которые стояли возле трехэтажного здания химической лаборатории на территории МГТУ имени Баумана. По предварительной информации, погибший — рабочий, который не успел слезть на землю и упал вместе с лесами.

Ранее сообщалось, что из-за непогоды в Москве дерево упало из-за сильного ветра и придавило насмерть прохожего. ЧП произошло на Ивановской улице на севере столицы. Прибывшие на место медики констатировали смерть пострадавшего. До этого рухнувшее во время урагана дерево повредило сразу три автомобиля в Москве. Момент инцидента попал на видео.

Также сообщалось, что в Москве сильный ветер снес девушку в пруд. Инцидент произошел в столичном парке «Царицыно». Девушку спасли и оказали ей первую помощь. О каких-либо серьезных травмах не сообщалось.