Обрушившийся на Москву «Эдгар» убил человека Мужчину насмерть придавило дерево во время урагана «Эдгар» в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дерево упало из-за сильного ветра и придавило насмерть прохожего на севере Москвы, сообщили ТАСС в оперативных службах. ЧП произошло на Ивановской улице столицы.

Инцидент произошел на Ивановской улице в районе дома номер 3. Из-за сильного ветра дерево упало на прохожего, в результате полученных травм он погиб, — сказал собеседник агентства.

До этого рухнувшее во время урагана дерево повредило сразу три автомобиля в Москве. Момент инцидента попал на видео.

20 июня российскую столицу накрыли мощный ливень и ураганный ветер. Жители делятся кадрами непогоды из разных районов мегаполиса. Стихия разгулялась и сносит рекламные щиты и мусорные баки по всему городу.

По данным Telegram-канала Baza, в результате непогоды пострадали несколько человек. Среди них один ребенок — 12-летнего мальчика ударило отлетевшей от дерева веткой. Еще одна женщина вызвала скорую из-за того, что на нее упал забор. В то же время Telegram-канал «112» со ссылкой на свой источник пишет как минимум о десяти пострадавших. Повреждены десятки автомобилей. Мощный ветер валил деревья, конструкции, раскидывал самокаты и урны. В одном из районов летали курьерские сумки. На Казанском вокзале снесло часть обшивки крыши.

Гидрометцентр объявил в столице предпоследний, «оранжевый» уровень погодной опасности. В пределы Московского региона с запада со скоростью 40 км/ч вошел опасный атмосферный фронт, который принес в город сильные осадки с грозами, ветром и вероятностью образования смерчей. Угроза сохранится до 22 часов.