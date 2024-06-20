Ураган расправился с москвичами и разбил трамвай: главное ЧП за сегодня

Фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва»

В Москве из-за урагана госпитализированы 18 человек, трое из них в тяжелом состоянии, сообщили в департаменте здравоохранения столицы. Среди госпитализированных четыре ребенка — их состояние оценивается как удовлетворительное. Два человека погибли. NEWS.ru рассказывает про частные случаи издевательств небывалого урагана над москвичами.

Убило деревом

В первом смертельном случае дерево упало из-за сильного ветра и придавило насмерть прохожего. ЧП произошло на Ивановской улице на севере столицы. Прибывшие на место медики констатировали смерть пострадавшего.

Придавило строительными лесами

Второй человек погиб из-за того, что на него обрушились строительные леса. ЧП произошло в Басманном районе.

По данным Telegram-канала Mash, сильный ветер снес конструкции, которые стояли возле трехэтажного здания химической лаборатории на территории МГТУ имени Баумана. По предварительной информации, погибший — рабочий, который не успел слезть на землю и упал вместе с лесами.

Атака металлического листа на трамвай

Металлический лист, сорванный порывом ветра, ударил по трамваю на Енисейской улице на северо-востоке Москвы, два пассажира получили легкие травмы. По данным департамента транспорта столицы, в одном из вагонов треснуло несколько оконных стекол.

Сдуло в воду

Девушку сдуло в воду во время урагана в парке «Царицыно». Все случилось недалеко от светомузыкального фонтана. Промокшую и испуганную из Среднего Царицынского пруда ее вытащили спасатели на катерах. Они же оказали ей первую помощь.

Попал в плен биотуалета

Ураган перевернул биотуалет, в котором находился мужчина. Конструкция упала дверью вниз, в результате чего пострадавшему пришлось обращаться в экстренные службы. Инцидент произошел в столичном районе Дорогомилово — на площади Победы.

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