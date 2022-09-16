Жительница Уфы подарила заммэра обвалившуюся в ее доме штукатурку

Фото: скриншот с видео/ufacityme/vk.com

Жительница Уфы вывалила на стол заместителя мэра города обвалившиеся в ее доме куски штукатурки, передает «Подъем». Инцидент произошел на общественном форуме «Управдом». Таким образом женщина выразила недовольство, что у ее многоэтажки протекает крыша, из-за чего в панелях возникают трещины и штукатурка сыплется на голову. Позднее в горадминистрации назвали произошедшее базаром.

Случай на городском «Управдоме» специально заранее был спланирован определенными людьми. Чтобы решить какой-то вопрос, нужно уметь слушать и слышать, а не превращать подобное мероприятие в какой-то базар, — сказали в администрации.

Представитель мэрии добавил, что замглавы городской администрации уже ездил проверить жалобу по месту жительства гражданки, однако дома никого не оказалось. При этом он пообещал, что вопрос будет взят на контроль.

В августе жительница Углегорска Сахалинской области Людмила Аникеева швырнула ботинок с плесенью в мэра города Дмитрия Цуканова на встрече с губернатором Валерием Лимаренко в Шахтёрске. На этот шаг женщина решилась из-за проблем с переселением из аварийного здания.

Аникеева на протяжении трех лет пытается покинуть аварийное жилье, в котором вынуждена жить из-за того, что администрация города не предоставляет ей альтернативу.

Ранее вице-президент и руководитель направления «Строительство и ЖКХ» в общественной организации «Опора России» Евгений Шлеменков заявил, что критерии аварийности жилья должны быть пересмотрены в соответствии с требованиями сегодняшнего дня. Он отметил, что сегодня в России аварийными признаются только непригодные для жизни помещения, переселения жители таких домов могут ждать годами.