В Сахалинской области женщина швырнула в мэра ботинок с плесенью

Фото: Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко (слева), Дмитрий Цуканов (в центре)

Жительница Углегорска Сахалинской области Людмила Аникеева швырнула ботинок с плесенью в мэра города Дмитрия Цуканова на встрече с губернатором Валерием Лимаренко в Шахтёрске, сообщает Telegram-канал Baza. Отмечается, что на этот шаг женщина решилась из-за проблем с переселением из аварийного здания.

Аникеева на протяжении трех лет пытается покинуть аварийное жилье, в котором вынуждена находится из-за того, что администрация города не предоставляет ей альтернативу. По данным Telegram-канала, власти предлагали переехать женщине в новостройку, однако затем изменили решение и ультимативно предоставили однокомнатную квартиру в другом доме.

От новой жилплощади Людмила отказалась, поскольку, по ее мнению, это квартира в таком же аварийном доме. После этого женщина подала в городской суд, а затем и в областной: первый иск не удовлетворил, а второй все-таки обязал администрацию предоставить жительнице благоустроенную квартиру.

Мэр Углегорска пообещал перенаправить просьбу Людмилы в прокуратуру, однако сидящие в зале люди возмутились: они обращались к прокурору не раз, но проблем это не решило. Чтобы показать Цуканову свои жилищные условия, женщина показала ботинок, покрывшийся плесенью от сырости, а затем швырнула обувью в чиновника. После этого Аникееву увели из зала полицейские.

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Ранее в Приморье замерзающая пенсионерка из ветхого барака иронично поздравила чиновников с Новым годом. Сидя на кухне, где температура воздуха составляла минус два градуса, женщина пожелала властям «душевного тепла». Затем она на камеру показала «ледяной суп», который сварила накануне, и термометр с отрицательным показателем, после чего пожелала власти жить так же, как она.