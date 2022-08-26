Эксперт по строительству: критерии аварийности жилья необходимо изменить Эксперт по строительству Шлеменков: критерии аварийности жилья необходимо обновить

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В настоящее время в России аварийным жильем признаются только непригодные для жизни помещения, переселения жители таких домов могут ждать годами. Критерии аварийности жилья должны быть переработаны в соответствии с требованиями сегодняшнего дня, рассказал вице-президент и руководитель направления «Строительство и ЖКХ» в общественной организации «Опора России» Евгений Шлеменков в беседе с «Радио 1».

Аварийным нужно признавать и жилье, которое не соответствует требованиям сегодняшнего дня. То есть неполные коммунальные услуги, может быть — отсутствие лифтов, может быть — каких-то ещё дополнительных коммуникаций и так далее. То есть включать жилье в списки аварийного нужно не на том этапе, когда это уже вообще невозможно для жизни, а всё-таки немножко заранее, — заявил эксперт.

По словам Шлеменкова, сейчас аварийным признается жилье, в котором совершенно невозможно жить. Он добавил, что недавно был объявлен этап расселения аварийных домов, внесенных в списки с 2017 по начало 2022 года — за это время их состояние ухудшилось еще больше. Жителям все еще приходится ждать переселения, потому что переезжать они будут по мере готовности нового жилья, пояснил специалист.

Жительница Углегорска Сахалинской области Людмила Аникеева ранее швырнула ботинок с плесенью в мэра города Дмитрия Цуканова на встрече с губернатором Валерием Лимаренко в Шахтёрске. Отмечается, что на этот шаг женщина решилась из-за проблем с переселением из аварийного здания. Аникеева на протяжении трех лет пытается покинуть аварийное жилье, в котором вынуждена жить из-за того, что администрация города не предоставляет ей альтернативу.