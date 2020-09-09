Жительница Красноярска обвинила мать мальчика-инвалида в клевете из-за фото

https://static.news.ru/photo/0b89127a-f345-11ea-99e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жительница Красноярска Ольга Мельникова, чей сын ходит в один класс с мальчиком-инвалидом Ваней, поведала свою версию событий перед Днём знаний. Мама парня — Анастасия Смирнова — ранее заявила, что их учительница предложила сделать две фотографии класса — с Ваней и без него. Эту информацию сейчас проверяет прокуратура, а за ученика даже вступилась певица Ольга Бузова.

На своей странице в социальной сети Instagram Мельникова назвала слова Смирновой «клеветой» и «ложью», пишет «МК в Красноярске». Она заявила, что мать Вани якобы не общалась в родительском чате и не говорила о мальчике. О ребёнке родители первоклассников узнали только 1 сентября.

Родители, обсуждая будущий праздник День знаний, заговорили о фотосессии и решили, что первого числа фотографировать детей не будем, а закажем фотографа на третье число, чтобы в итоге получить красивый фотоальбом. Эту идею поддержали все, кроме мамы Вани Смирнова. Анастасия (так зовут маму этого удивительного малыша) заявила, что они фотографироваться не будут и фотографии им не нужны, — написала Мельникова.

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Женщина подчеркнула, что Анастасия пришла на линейку вместе с мальчиком, была с ним на протяжении всего торжественного мероприятия и даже попыталась начать разговор. Кроме того, Мельникова опубликовала фото класса, где Ваня стоит вместе со сверстниками.

А через несколько дней мы узнали из новостей, что мы такие злодеи и не захотели сфотографировать этого несчастного ребёнка!!! Что наша учительница предложила фотографировать класс без Вани! — возмутилась Мельникова.

После инцидента Смирнова сама встала на защиту учительницы. Она заявила, что педагог не виновата в предложении сделать снимок мальчика отдельно от класса.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Тюменской области 17-летнему инвалиду Серафиму Денисову, у которого от рождения нет рук и он не может ходить, выдали механическую коляску. Для передвижения на такой коляске человеку требуется использовать силу рук.

Инцидент произошёл в деревне Синицына Ишимского района Тюменской области. О проблеме написал местный блогер Владимир Воронин. В самом департаменте соцразвития Тюменской области факт передачи коляски отрицают, заявляя при этом, что молодой человек должен перепройти комиссию медико-социальной экспертизы, поскольку у него нет соответствующих показаний.