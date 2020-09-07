Юноше без рук и ног соцслужбы Тюменской области выдали механическую коляску

https://static.news.ru/photo/c0a32c1a-f104-11ea-b0ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: vishime.org

В Тюменской области 17-летнему инвалиду Серафиму Денисову, у которого от рождения нет рук и он не может ходить, выдали механическую коляску. Для передвижения на такой коляске человеку требуется использовать силу рук.

Инцидент произошёл в деревне Синицына Ишимского района Тюменской области. О проблеме написал местный блогер Владимир Воронин. В самом департаменте соцразвития Тюменской области факт передачи коляски отрицают, заявляя при этом, что молодой человек должен перепройти комиссию медико-социальной экспертизы, поскольку у него нет соответствующих показаний, сообщает Znak.com.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в 2007 году Денисов проходил медико-социальную экспертизу и тогда коляска ему не полагалась.

По данным издания, молодой человек учится в колледже искусств в Ишиме, за 10 километров от деревни. Летом он передвигается, сидя на скейтборде, а осенью, зимой и весной вынужден сидеть дома.

Спасением для меня стала бы коляска с автоматическим управлением. Но моей семье она не по карману, — приводит блогер отрывок из письма юноши.

В свою очередь блогер просит чиновников посмотреть на фотографию ребёнка, убедиться, что это не фотошоп, и дать команду своим подчинённым оказать помощь. А если у государства не найдётся средств на приобретение инвалидной коляски с электроприводом, то остаётся надеяться только на меценатов, заключил Владимир Воронин.

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