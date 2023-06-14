Жительница Братска рассказала подробности массового отравления шаурмой Жительница Братска рассказала, что отравления шаурмой в городе уже были

Жительница Братска, где произошло массовое отравление шаурмой, рассказала, что похожие случаи в кафе уже были. По ее словам, которые приводит РЕН ТВ, после прошлого отравления в заведении сменился директор, однако персонал остался тем же.

Брала ее [шаурму] часто, причем был случай, когда тоже отравились много людей. Ранее назывался «Донер Кебаб», а сейчас «Хочу шаурму». Там сменился директор и название, а персонал такой же остался, — сказала девушка.

По ее словам, 12 июня они с сестрой ели шаурму из этого кафе, а на следующий день у них появились симптомы отравления: тошнота, головокружение, озноб, температура, боли в области живота.

Ранее региональное управление СК по Иркутской области сообщило, что в Братске после покупки шаурмы за медицинской помощью обратились 35 человек, 11 из них были госпитализированы. Возбуждено уголовное дело. в рамках которого были изъяты гриль-печи и документы работников ресторана, сотрудников заведения направили на бактериологическое исследование. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности).