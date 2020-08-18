Жители Улан-Удэ назвали подаренные Москвой трамваи «обносками»

https://static.news.ru/photo/3dfa153a-e150-11ea-9ad3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Аркадий Зарубин/wikimedia.org

Дискуссия разгорелась на странице мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова в Facebook. Комментаторы раскритиковали 10 бэушных трамваев, которые мэр Москвы Сергей Собянин бесплатно отдал по обращению главы Бурятии Алексея Цыденова.

Отмечается, что все вагоны были произведены в 2007-2009 годах и имеют пробег 500-600 тысяч километров. Шутенков подчеркнул, что нормой списания является 1,12 миллиона километров, пишет «МК в Улан-Удэ».

Горожане в комментариях называют трамваи «хламом» и «обносками».

Я бы не был так критичен. Трамваи в исправном состоянии. Для нас это возможность расширить парк трамваев. Да, вагоны подержанные, но горожанам ещё послужат, — ответил Шутенков на комментарии.

Как ранее писал NEWS.ru, мэрия Улан-Удэ намерена закупить автобусы с цитатами президента России Владимира Путина на общую сумму в 200 млн рублей. На каждый такой автобус будет потрачено 4,7 млн рублей. Средства будут выделены из федерального и регионального бюджетов.