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Жителей забайкальского села эвакуировали авиацией из-за паводка

19:47, 03 июня 2021
Фото: mchs.gov.ru

Санитарная авиация эвакуировала жителей села Нижние Куларки Сретенского района Забайкальского края из-за паводка, который отрезал населённый пункт от дорог. Об этом рассказал вице-премьер региона Андрей Гурулёв, передаёт «МК в Чите».

По его словам, в службу «112» поступили просьбы о помощи для троих взрослых и 10-месячного ребёнка.

Основной вопрос по женщине, которая приехала в гости из другого региона и у неё заканчивается инсулин, — подчеркнул политик.

Кроме того, жители попросили помощь для пожилого мужчины. Гурулёв отметил, что всех, кто обратился в экстренные службы, доставят в центральную районную больницу.

Ранее стало известно, что в Волгоградской области паводок прорвал плотину, сданную в эксплуатацию в декабре 2020 года. Она должна была обеспечивать водой сеть водоёмов в пойме в период паводков. Её строительство обошлось почти в 170 млн рублей.

После инцидента областная прокуратура начала проверку. По её итогам будет дана правовая оценка эффективности расходования бюджетных средств при сооружении плотины, а также качеству и безопасности выполненных работ.

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