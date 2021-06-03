Жителей забайкальского села эвакуировали авиацией из-за паводка

https://static.news.ru/photo/4034d8c4-c48c-11eb-9b6e-96000091f725_660.jpg Фото: mchs.gov.ru

Санитарная авиация эвакуировала жителей села Нижние Куларки Сретенского района Забайкальского края из-за паводка, который отрезал населённый пункт от дорог. Об этом рассказал вице-премьер региона Андрей Гурулёв, передаёт «МК в Чите».

По его словам, в службу «112» поступили просьбы о помощи для троих взрослых и 10-месячного ребёнка.

Основной вопрос по женщине, которая приехала в гости из другого региона и у неё заканчивается инсулин, — подчеркнул политик.

Кроме того, жители попросили помощь для пожилого мужчины. Гурулёв отметил, что всех, кто обратился в экстренные службы, доставят в центральную районную больницу.

Ранее стало известно, что в Волгоградской области паводок прорвал плотину, сданную в эксплуатацию в декабре 2020 года. Она должна была обеспечивать водой сеть водоёмов в пойме в период паводков. Её строительство обошлось почти в 170 млн рублей.

После инцидента областная прокуратура начала проверку. По её итогам будет дана правовая оценка эффективности расходования бюджетных средств при сооружении плотины, а также качеству и безопасности выполненных работ.