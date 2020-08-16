Жителей Ставрополя возмутили фотографы со львёнком

https://static.news.ru/photo/5209a57c-dfd9-11ea-8c10-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jan Woitas/dpa/Global Look Press

Волонтёры и активисты Ставропольского края развернули борьбу с практикой съёмок платных фото с дикими животными.

Как передаёт «Регион online», полиция Ставрополя ведёт проверку после многочисленных обращений в отношении одного из горожан, который предлагал всем желающим сфотографироваться со львёнком. Жители города отмечают, что детёныш льва находится в плачевном состоянии и явно нуждается в медицинской помощи.

Один из горожан указал, что неизвестные лица «таскаются со львёнком» в парке Победы. Работники парка сообщили, что маленького хищника выкупил мужчина. Позже животное видели со студентами, которые зарабатывали на фотографиях с ним. При этом владелец львёнка заявляет, что имеет все необходимые документы.

По заявлению волонтёров ведётся проверка о потенциальном жестоком обращении с животными.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в одной из школ Геленджика была замечена макака. Животное проникло в помещение и заняло место охранника.