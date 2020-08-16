Жителей Ставрополя возмутили фотографы со львёнком

Волонтёры и активисты Ставропольского края развернули борьбу с практикой съёмок платных фото с дикими животными.
Как
Один из горожан указал, что неизвестные лица «таскаются со львёнком» в парке Победы. Работники парка сообщили, что маленького хищника выкупил мужчина. Позже животное видели со студентами, которые зарабатывали на фотографиях с ним. При этом владелец львёнка заявляет, что имеет все необходимые документы.
По заявлению волонтёров ведётся проверка о потенциальном жестоком обращении с животными.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в одной из школ Геленджика была замечена макака. Животное проникло в помещение и заняло место охранника.
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