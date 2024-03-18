Жителей белгородского села перевезут из-за угрозы взрыва Гладков: в Введенской Готне нашли взрывоопасный предмет, его уничтожат саперы

Фото: t.me/vvgladkov

В селе Введенская Готня Ракитянского района нашли взрывоопасный предмет, его уничтожат, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, на время саперных работ жителей населенного пункта перевезут в Ракитное в местный Дворец культуры, где им предоставят питание и досуг.

Завтра утром саперы Министерства обороны начнут работы по его извлечению, после чего переправят на полигон для уничтожения. <...> Провели подворовой обход, предупредили жителей, — написал губернатор.

Он добавил, что транспорт для перевозки жителей прибудет в 07:30 19 марта. За оставленными домами будут следить представители самообороны.

Ранее Вячеслав Гладков заявил, что четыре человека стали жертвами прямого попадания снаряда ВСУ по жилому дому в селе Никольском Белгородской области. Он уточнил, что спасатели извлекли из-под строительного мусора тела еще двух женщин. Глава региона рассказал, что удалось спасти маленькую девочку, сейчас за ней присматривают врачи.

Днем 18 марта Гладков информировал о смерти двух человек в Никольском из-за удара украинских военных. Он уточнял, что погибшими оказались мужчина и 17-летний юноша. Также губернатор сообщил еще о четырех раненых.