Возросло число жертв атаки ВСУ села Никольского Гладков: четыре человека скончались из-за удара ВСУ по дому в Никольском

Фото: t.me/vvgladkov

Четыре человека стали жертвами прямого попадания снаряда ВСУ по жилому дому в селе Никольском Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Он уточнил, что спасатели извлекли из-под строительного мусора тела еще двух женщин. Глава Белгородской области добавил, что удалось спасти маленькую девочку, сейчас за ней присматривают врачи.

Террористический акт со стороны ВСУ унес жизни практически целой семьи: погибли бабушка, мама, ее гражданский супруг и сын — молодой 17-летний парень, — написал Гладков.

Днем 18 марта Гладков сообщал о смерти двух человек в Никольском из-за удара украинских военных. Он уточнял, что погибшими оказались мужчина и 17-летний юноша. Также губернатор рассказал о еще четырех раненых.

До этого Гладков сообщал, что 13 населенных пунктов в Грайворонском городском округе, включая город Грайворон, третьи сутки остаются без света после обстрелов ЛЭП со стороны ВСУ. По его словам, в пунктах временного размещения находятся порядка 600 человек.

Губернатор Курской области Роман Старовойт ранее сообщил, что Глушковский район с самого утра находится под обстрелом Вооруженных сил Украины, обошлось без пострадавших, однако были зафиксированы повреждения инфраструктуры. Он уточнил, что поселок Теткино обстреляли три раза, в результате чего поврежденным оказалось оборудование на одном из предприятий.