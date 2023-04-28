В подмосковном Сергиевом Посаде сотрудники полиции и ФСБ задержали местного жителя, который пытался продать пять гранат РГД-5, сообщает Telegram-канал «112». Отмечается, что перед сделкой мужчина выкрутил запалы у снарядов. Где конкретно он нашел гранаты, в публикации не уточняется.
По данным «112», полиция задержала мужчину в 30 метрах от гостиницы «Лафер Ренесанс». Именно там у него должна была состояться встреча с покупателем. По данным журналистов, 30-летний житель Сергиева Посада уже был судим за распространение наркотиков.
Ранее сообщалось, что в Москве на станции метро «Лермонтовский проспект» у одного из пассажиров нашли гранату. Боеприпас обнаружили во время досмотра. Территория станции была оцеплена.
До этого гранату обнаружили под опорой ЛЭП на востоке Москвы. Предполагаемый снаряд, похожий на гранату РГД-5, нашли в лесополосе недалеко от МКАД в районе Ивановское, писали СМИ. На месте работали оперативные службы, о результатах проверки не сообщалось.