Житель Подмосковья продавал с рук гранаты РГД-5 «112»: полиция задержала жителя Сергиева Посада, продававшего пять гранат РГД-5

Фото: Russian FSB press service/Global Look Press

РГД-5

В подмосковном Сергиевом Посаде сотрудники полиции и ФСБ задержали местного жителя, который пытался продать пять гранат РГД-5, сообщает Telegram-канал «112». Отмечается, что перед сделкой мужчина выкрутил запалы у снарядов. Где конкретно он нашел гранаты, в публикации не уточняется.

По данным «112», полиция задержала мужчину в 30 метрах от гостиницы «Лафер Ренесанс». Именно там у него должна была состояться встреча с покупателем. По данным журналистов, 30-летний житель Сергиева Посада уже был судим за распространение наркотиков.

Ранее сообщалось, что в Москве на станции метро «Лермонтовский проспект» у одного из пассажиров нашли гранату. Боеприпас обнаружили во время досмотра. Территория станции была оцеплена.

До этого гранату обнаружили под опорой ЛЭП на востоке Москвы. Предполагаемый снаряд, похожий на гранату РГД-5, нашли в лесополосе недалеко от МКАД в районе Ивановское, писали СМИ. На месте работали оперативные службы, о результатах проверки не сообщалось.