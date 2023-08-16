Житель ДНР отправится в колонию-поселение за кибератаки на ресурсы РФ Жителя ДНР приговорили к двум годам колонии-поселения за кибератаки

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жителя Донецкой Народной Республики приговорили к двум годам колонии-поселения и штрафу в 600 тысяч рублей за компьютерные атаки на российские интернет-ресурсы, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Ростовской области. Соответствующий вердикт вынес Ленинский районный суд Ростова-на-Дону.

УФСБ России по Ростовской области выявлена и задокументирована преступная деятельность гражданина Украины <...>, Ленинским районным судом Ростова-на-Дону <...> признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 274.1 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием наказания в колонии-поселении, со штрафом в доход государства в размере 600 тысяч рублей, — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что обвиняемый проживал в Харцызске в ДНР. Он осуществлял кибератаки, а также распространял ссылки на вредоносное программное обеспечение.

Ранее сообщалось об атаке хакеров на инфраструктуру фонда «Сколково», в результате чего у злоумышленников появился частичный доступ к информационным системам. Как уточнили в пресс-службе, преступники опубликовали в Сети некоторые файлы в качестве доказательства. Никаких критичных пользовательских данных при этом обнародовано не было.