Жертвой теракта в Бердянске стала член избирательной комиссии СК: при теракте в Бердянске погибла член избирательной комиссии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Бердянске Запорожской области в результате теракта погибла член участковой избирательной комиссии, сообщила пресс-служба регионального управления СК. По факту террористического акта возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, 6 марта 2024 года в утреннее время под транспортное средство члена УИК с правом решающего голоса было заложено самодельное взрывное устройство. Когда женщина села в салон автомобиля, припаркованного возле дома на улице Герцена в городе Бердянске, оно сработало, — сообщили в СК.

Женщина от полученных травм скончалась в больнице.

Опубликованы кадры с места, на которых видно поврежденную при взрыве машину «Таврия».

27 февраля ФСБ показала видео задержания трех граждан Украины, готовивших теракт с применением аналога боевого отравляющего вещества BZ в Запорожской области. По данным спецслужбы, опасные вещества, которые изъяли у задержанных, были разработаны в США.

Ранее в Калужской области к шести годам лишения свободы приговорили подростка, планировавшего совершить теракт на одной из электроподстанций в регионе. Осужденный будет отбывать наказание в колонии для несовершеннолетних. В региональном УФСБ сообщили, что подросток обучился формам и методам террористической деятельности в апреле 2023 года.