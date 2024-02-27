Опубликовано видео задержания планировавших теракт с химоружием украинцев ФСБ показала кадры задержания троих украинцев за подготовку теракта в Запорожье

Фото: fsb.ru

Федеральная служба безопасности России опубликовала видео задержания трех граждан Украины, которые планировали теракт в Запорожской области с применением аналога боевого отравляющего вещества BZ. В ходе обысков силовики изъяли два пакета, в которых находились флаконы с надписью на украинском языке.

Во время задержания другого подозреваемого сотрудники ФСБ обнаружили пластиковый пакет, в котором, по предварительным данным, находилась взрывчатка. На вопрос оперативников, зачем в доме хранились опасные вещества, задержанный заявил: «Попросили схоронить у себя».

Ранее в ФСБ сообщили, что изъятые при задержании граждан Украины препараты разрабатывались в США. Они применяются для создания химического оружия массового поражения. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по двум статьям. Ведется расследование.

До этого сотрудники ФСБ предотвратили теракт против одного из политических деятелей в Запорожье. По данным ведомства, подготовкой преступления занимался гражданин России Виталий Дятленко, которого завербовала Служба безопасности Украины. Мужчина планировал совершить теракт с использованием самодельного взрывного устройства. При задержании Дятленко оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован.