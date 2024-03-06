Готовившему теракт в Калужской области подростку вынесли приговор Готовившему теракт в Калужской области подростку назначили шесть лет колонии

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Подросток, готовивший теракт на одной из электроподстанций в Калужской области, получил шесть лет лишения свободы в колонии для несовершеннолетних, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления ФСБ. Отмечается, что в апреле 2023 года обвиняемый обучился формам и методам террористической деятельности.

Обвиняемый <...> приговорен к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии для несовершеннолетних. Приговор был обжалован, по результатам рассмотрения дела судом апелляционной инстанции оставлен без изменения, — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы УФСБ, несовершеннолетнего признали виновным по трем статьям Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 30 УК РФ (приготовление к преступлению и покушение на преступление), ч. 1 ст. 205 УК РФ (содействие террористической деятельности) и ст. 205.3 УК (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности).

Ранее в Крыму предотвратили теракт СБУ в отношении одного из руководителей республики. Силовики задержали троих подозреваемых. Задержанные дали признательные показания. Один из пособников украинской спецслужбы рассказал, что они готовили нападение на кортеж одного из высокопоставленных крымских чиновников. Еще одна задержанная призналась, что подготовка к теракту велась с конца января по начало февраля 2024 года.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям о покушении на совершение теракта и незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств.