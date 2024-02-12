Женщина стала жертвой столкновения автобуса с легковушкой под Ростовом Женщина погибла в ДТП с легковой машиной и автобусом в Ростовской области

Фото: https://t.me/mchs_official

Женщина погибла в результате аварии с участием рейсового автобуса и легковушки на трассе М4 «Дон» в Ростовской области, сообщила пресс-служба МЧС России. Там отметили, что еще четверо человек пострадали, их госпитализировали.

На 840-м км трассы М4 «Дон» столкнулись легковушка и рейсовый автобус. Специалисты ведомства оказали первую помощь и деблокировали женщину. К сожалению, она погибла. Еще четверо пострадали, они переданы врачам, — уточнили в ведомстве.

Автобус следовал по маршруту Нальчик — Москва. В салоне в момент ДТП находились 13 человек. В настоящий момент на месте аварии работают семь специалистов и две единицы техники МЧС России, добавили в МЧС.

Ранее,10 февраля, в Севастополе в результате ДТП с участием маршрутки и легковушки пострадали трое детей в возрасте от 10 до 12 лет. В автобусе в момент аварии находились четверо пассажиров, среди них никто не пострадал.

Перед этим в Крыму на трассе Симферополь — Алушта — Ялта грузовик влетел в опору светофора. Автомобиль опрокинулся, водитель погиб на месте. Другие участники движения не пострадали.

Кроме того, в Карелии на автодороге Суоярви — Койриноя водитель автобуса, перевозившего 27 детей, не справился с управлением. Он столкнулся с грузовиком и автомобилем. Двое детей были ранены.