В Крыму водитель грузовика не справился с управлением и перевернулся Водитель грузовика в Крыму сбил опору светофора и погиб

Фото: Минтранспорта Крыма

На автомобильной дороге Симферополь — Алушта — Ялта в районе Алуштинского кольца водитель грузовой машины не справился с управлением и врезался в опору светофора. Автомобиль опрокинулся, водитель погиб на месте, сообщил глава Минтранса Крыма Николай Лукашенко. По его словам, другие участники движения не пострадали.

На месте находятся аварийные и спасательные службы. Причины произошедшего уточняются, — написал министр.

Накануне в Карелии на автодороге Суоярви — Койриноя водитель автобуса, перевозившего 27 детей, не справился с управлением. Он столкнулся с грузовиком и автомобилем. Пострадали двое детей.

На днях на Обводном шоссе в Тольятти столкнулись11 машин. Причиной стала неблагоприятная погодная ситуация. Пострадали четыре человека, им была оказана необходимая медицинская помощь.

Кроме того, в Казани водитель автомобиля проехал на красный свет, сбил пожилого мужчину с внуком, и скрылся с места происшествия. Пострадавшим была оказана медицинская помощь, личность нарушителя-виновника ДТП уже установлена.