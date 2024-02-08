В Казани таксист сбил пенсионера с внуком

В Казани таксист сбил школьника с дедом скрылся с места ДТП, сообщает «Татар-информ» со ссылкой на городскую Госавтоинспекцию. Отмечается, что нарушитель поехал на красный сигнал светофора. Личность водителя-виновника ДТП уже установлена.

По словам дочери, пенсионер принял весь удар от столкновения на себя, у него ушиб бедра, сообщает Telegram-канал «Мash». При этом, семилетнему мальчику наложили гипс, он отделался растяжением правой ноги.

Ранее четыре человека погибли в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей в Карелии. Еще три человека пострадали, в том числе двое детей. В региональном МВД уточняли, что инцидент произошел в районе поселка Матросы, там столкнулись автомобили Volvo и Great Wall. Погиб 41-летний водитель китайского внедорожника, житель Петрозаводска, и трое его пассажирок. За рулем второго автомобиля находился 36-летний житель Мурманска, с ним ехали двое детей. Они были доставлены в больницу для медицинского осмотра.