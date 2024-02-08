Названо число пострадавших в массовом ДТП в Тольятти На шоссе в Тольятти столкнулись 11 автомобилей, пострадали четыре человека

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Четыре человека пострадали в результате массового ДТП, которое произошло на Обводном шоссе в Тольятти, сообщили в ГУМВД по Самарской области. Там уточнили, что на дороге столкнулись 11 автомобилей.

Сегодня, 8 февраля, <...> на Обводном шоссе города Тольятти произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 11 транспортных средств, в котором пострадали четыре человека, — рассказали представители ведомства.

Они добавили, что всем пострадавшим была оказана необходимая помощь. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего.

В областном ГУМВД также призвали водителей быть внимательными и соблюдать дистанцию в связи с неблагоприятной погодной ситуацией. В настоящее время в регионе действует «желтый» уровень опасности, там наблюдается сильный ветер с порывами до 16–21 метра в секунду.

Ранее массовое ДТП случилось на трассе в Адыгее. На дороге в станицу Ханскую произошло столкновение трех автомобилей. В результате аварии погибли три человека. Причины ДТП неизвестны.

Кроме того, на трассе Екатеринбург — Тюмень столкнулись девять автомобилей, среди которых было пять грузовых машин. Массовая авария парализовала движение транспорта в обоих направлениях. В результате ДТП пострадали два человека.