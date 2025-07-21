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21 июля 2025 в 10:28

Затопленный в Подмосковье тоннель в метро попал на видео

Тоннель затопило на подмосковной станции «Павшино» МЦД-2

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Тоннель затопило на станции «Павшино» МЦД-2 в Московской области, сообщает пресс-служба Московской железной дороги. В настоящее время он закрыт на проход. На месте работают аварийные бригады железнодорожников и городских коммунальных служб. Специалисты откачивают воду насосами и мотопомпами. На опубликованном в Сети видео можно увидеть, как люди пытаются пересечь затопленный тоннель.

В связи с обильным выпадением осадков на станции Павшино Рижского направления и МЦД-2 произошло подтопление пешеходного тоннеля. В связи с этим в настоящее время тоннель закрыт для прохода, посадка и высадка пассажиров на станции временно не производится, — сказано в сообщении.

В Сети активно делятся кадрами последствий мощного ливня в Москве. В результате оказались затоплены улицы, а дворы превратились в большие непроходимые лужи. По предварительным данным базовой метеостанции города, ВДНХ, в столице выпало 11 мм осадков. Как сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус, осадки прогнозируются и в понедельник, 21 июля.

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