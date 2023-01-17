Ульяновский чиновник получил выговор после отдыха на Шри-Ланке Замминистра спорта Ульяновска Соболев получил выговор из-за отдыха на Шри-Ланке

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Комиссия по этике 16 января приняла решение объявить дисциплинарное взыскание первому замминистра спорта Ульяновской области Максиму Соболеву из-за его поездки в Шри-Ланку на новогодние праздники, передает 73online. Кроме того, главе регионального Минспорта Рамилю Егорову рекомендовано сделать своему подчиненному выговор с занесением в трудовую книжку.

По данным портала, 35-летний замминистра уехал на отдых со своей возлюбленной, президентом федерации по пилонному спорту Марией Ерховой вопреки просьбе губернатора Ульяновской области Алексея Русских о воздержании от заграничных отпусков во время проведения спецоперации на Украине.

Соболев в соцсетях публиковал фотографии своего отдыха с Ерховой. Губернатор во время аппаратного совещания уделил особое внимание несдержанности ульяновских чиновников, которые раздражают граждан подробностями красивой жизни в то время, как в стране всё внимание сосредоточено на ходе спецоперации на Украине. В связи с этим он распорядился ужесточить для чиновников региона выезд на отдых за пределы РФ, подписав постановление о фактическом запрете на заграничные отпуска.

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