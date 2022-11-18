Замгубернатора Херсонской области Губареву освободили из-под ареста Муж замгубернатора Херсонской области Губаревой сообщил об освобождении супруги

Фото: k_gubareva/Социальные сети

Екатерина Губарева

Супруг замгубернатора Херсонской области Екатерины Губаревой Павел сообщил в Telegram-канале об освобождении чиновницы. Он добавил, что не будет разглашать подробности дела из-за договоренностей со следствием.

Моя жена Екатерина Губарева на свободе. Благодарю всех за неравнодушие и поддержку. По договоренности со следствием не могу разглашать суть дела, — говорится в опубликованном сообщении.

Ранее он рассказал, что жена перестала выходить на связь днем 15 ноября. Последним местом, где она была замечена, стало здание херсонского правительства в Геническе. Попытки дозвониться главе региона Владимиру Сальдо оказались безрезультатны. Впоследствии источник ТАСС сообщил, что сотрудники МВД задержали Губареву по делу об экономическом преступлении.

Ранее источник NEWS.ru, знакомый с ситуацией, рассказал, что Губаревой могло грозить обвинение в попытке «отжима предприятий» в регионе. Кроме того, стало известно, что Губарева покинула регион после референдума о его вхождении в состав России в сентябре и после не возвращалась.