Закон о дополнительных выплатах подмосковным учителям подвергся критике Член профсоюза «Учитель» Луховицкий: закон о дополнительных выплатах подмосковным педагогам вызывает вопросы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Закон о дополнительных выплатах подмосковным учителям вызывает вопросы, так как они достанутся не всем школам, сообщил член совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий. В разговоре с «Радио 1» он объяснил, что высокие образовательные результаты учащихся, за которые педагогов и будут поощрять, — очень «непонятная вещь». Как их определять — непонятно.

То, что областная Дума решила дать части подмосковных учителей дополнительных денег, само по себе это хорошо. И может быть, из тех школ, которые их получат, учителя уходить не будут. Но то, что это не увеличение зарплаты и не для всех работников, а это исключительно стимулирующие выплаты, да ещё определённой группе школ, неизбежно вызывает вопросы, — сказал Луховицкий.

Он добавил, что в учебном результате многое зависит от случая, от того, какие дети приходят в класс. Награждать учителя, которому достались ученики из благополучных образованных семей, Луховицкий счёл неверным.

По его словам, эффективнее улучшить качество образования может повышение зарплат всем педагогам.

Ранее в Министерстве просвещения России рассказали об изменениях, которые произойдут в школах со следующего учебного года. Ведомство утвердило для школ стандарт по поднятию государственного флага и исполнению гимна.