Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
31 июля 2025 в 21:11

Ссора с женой обернулась для жителя Псковской области смертью от ножа

В Псковской области будут судить заколовшую мужа женщину

Фото: СК РФ

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 48-летней жительницы Дновского района Псковской области, обвиняемой в убийстве супруга, сообщили в пресс-службе регионального управления СК. Трагедия произошла вечером 28 апреля во время бытового конфликта в их квартире. В ходе ссоры женщина схватила кухонный нож и нанесла мужчине смертельное ранение.

По версии следствия, 28 апреля 2025 года в вечернее время пострадавший совместно с женой находились в квартире по месту проживания, где между ними произошел конфликт, в ходе которого женщина нанесла мужу удар ножом в область туловища, — сказано в сообщении.

Потерявший значительное количество крови супруг скончался на месте от полученных ранений. Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в бразильском городе Акреландия арестовали 37-летнюю женщину, которая отрезала пенис своего мужа и приготовила рагу из бобов и детородного органа после его убийства. Ревнивая жена застала супруга за просмотром порно, прежде чем в порыве ревности решила расправиться с ним.

следователи
криминал
Псковская область
убийства
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Как проверить поляризацию очков: 4 простых способа
На Западе раскрыли, какую надежду потеряли ВСУ
Смотровые площадки Казани: где увидеть город с высоты
В Польше выдвинули новые требования Зеленскому
Курильчанин нашел на берегу артефакт после цунами
В офис коммунистов из российского региона нагрянули силовики
В Госдепе США сделали неожиданное признание о санкциях против России
Как проверить — серебро или нет: 7 надежных способов
В США заявили о начале нового периода в отношениях с Китаем
Макгрегор проиграл апелляцию по делу об изнасиловании
Степан Меньщиков объяснил феномен популярности «Дома-2»
«Это немыслимо»: Госдеп пришел в ужас от идеи войны России и США
Пассажиропоток между Россией и ОАЭ удвоился
Ссора с женой обернулась для жителя Псковской области смертью от ножа
Как проверить, выпустят ли за границу в аэропорту: полная инструкция
5 минут и минимум калорий — быстрый творожный десерт без выпечки и сахара
Уничтожена крупнейшая группировка ВСУ: ситуация на фронтах СВО 31 июля
Российские туристы обнаружили рвоту кашалота стоимостью в 11 млн рублей
Украинская почта оказалась одним из главных поставщиков снаряжения ВСУ
Пополамщики — кто это и почему о них говорят?
Дальше
Самое популярное
15 лучших игр для компании взрослых
Общество

15 лучших игр для компании взрослых

Что такое пятая колонна и кто за ней стоит
Общество

Что такое пятая колонна и кто за ней стоит

Туристов из России начали заманивать в Абхазию «Дошираком»
Общество

Туристов из России начали заманивать в Абхазию «Дошираком»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.