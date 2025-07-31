Ссора с женой обернулась для жителя Псковской области смертью от ножа В Псковской области будут судить заколовшую мужа женщину

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 48-летней жительницы Дновского района Псковской области, обвиняемой в убийстве супруга, сообщили в пресс-службе регионального управления СК. Трагедия произошла вечером 28 апреля во время бытового конфликта в их квартире. В ходе ссоры женщина схватила кухонный нож и нанесла мужчине смертельное ранение.

По версии следствия, 28 апреля 2025 года в вечернее время пострадавший совместно с женой находились в квартире по месту проживания, где между ними произошел конфликт, в ходе которого женщина нанесла мужу удар ножом в область туловища, — сказано в сообщении.

Потерявший значительное количество крови супруг скончался на месте от полученных ранений. Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в бразильском городе Акреландия арестовали 37-летнюю женщину, которая отрезала пенис своего мужа и приготовила рагу из бобов и детородного органа после его убийства. Ревнивая жена застала супруга за просмотром порно, прежде чем в порыве ревности решила расправиться с ним.