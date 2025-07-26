На ЗАЭС заявили о высоком риске ядерной катастрофы

Удары ВСУ по территории Запорожской атомной электростанции и Энергодару сохраняют серьезную угрозу ядерной безопасности, сообщила пресс-служба станции в Telegram-канале. Поводом для заявления стал удар по автомобильной стоянке возле пожарной части АЭС. Кроме того, артиллерийский обстрел жилого района Энергодара привел к гибели двух человек.

Угроза ядерной безопасности, создаваемая такими атаками, остается крайне высокой, — говорится в сообщении.

В пресс-службе станции отметили, что после атаки ВСУ на ЗАЭС прибыли инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Им показали последствия ударов по пожарной части и места атаки в Энергодаре. Пресс-служба отметила, что присутствие международных инспекторов имеет ключевое значение для фиксации событий.

Ранее в МАГАТЭ отметили, что специалисты зафиксировали увеличение количества инцидентов с применением беспилотных летательных аппаратов в районе ЗАЭС. Согласно отчету организации, вокруг Запорожской атомной электростанции рост подобных случаев наблюдается с начала 2025 года.