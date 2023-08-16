Задержан россиянин, который пытался поджечь военкомат горящей тряпкой В Забайкалье задержали мужчину, пытавшегося поджечь военкомат горящей тряпкой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщает, что в Забайкалье задержали мужчину, который подъехал на внедорожнике к военному комиссариату в поселке Чернышевск и метнул в здание горящую тряпку. По информации журналистов, сейчас молодой человек находится в изоляторе временного содержания.

SHOT пишет, что 25-летний мужчина 15 августа припарковал свой УАЗ «Хантер» у здания военкомата на улице Журавлева. После этого, по информации канала, он бросил горящий лоскуток, однако тот лишь дотлел на земле у входа.

Журналисты узнали, что мужчина работал на сахарном заводе в Курской области, который подвергается обстрелам со стороны ВСУ. SHOT сообщает, что задержанный ранее уже был судим за кражу и разбой.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что диверсант подорвался на собственном заряде, когда минировал военную технику в селе Софиевка Херсонской области. По информации канала, инцидент произошел 12 августа около местного Дома культуры, где стояла инженерно-саперная машина. Спасти мужчину не удалось.

До этого сотрудники полиции Орла разыскивали диверсанта, который устроил пожар в военкомате поселка городского типа Верховье. Мужчина поджег резиновый коврик на входе в здание. В результате военному комиссариату был нанесен минимальный ущерб, пламя потушили сотрудники ведомства.